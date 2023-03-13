7 سنوات سجنا نافذا للمتهم بالمضاربة في ورقلة

ادانت محكمة ورقلة المدعو ب . ص ، بسبع سنوات سجنا نافذة عقب متابعته بجنحة المضاربة غير المشروعة وممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري.

وقال بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة اليوم الاثنين ، أن المتهم أدين بسبع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها مليونين دج ، مع إيداعه المؤسسة العقابية ومصادرة المحجوزات.

وأوضح البيان ذاته ، أن قانون المضاربة غير المشروعة رقم 15/ 21 الصادر بتاريخ 2021/12/28 ، نص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجن والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في اطار جماعة منظمة .



