المصاعد الهوائية ستكون خارج الخدمة بسبب الصيانة

ستعرف المصاعد الهوائية لكل من مقام الشهيد قصر الثقافة (الجزائر العاصمة) والبليدة توقفا عن الاستغلال التجاري خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب عمليات الصيانة الدورية، حسبما أفاد به مساء أمس الإثنين بيان لمؤسسة ميترو الجزائر.

وأوضح ذات المصدر، أن "التوقف عن الاستغلال التجاري لوسائل النقل عبر الكوابل الثلاثة، يأتي على إثر عمليات الصيانة الدورية".

وأضاف البيان ذاته، أن برنامج مؤسسة ميترو الجزائر، يشير إلى أن المصعد الهوائي لمقام الشهيد سيتوقف عن العمل من 14 إلى 16 مارس، أما الخاص بقصر الثقافة فسيكون خارج الخدمة يومي 17 و 18 مارس في حين سيتوقف المصعد الهوائي للبليدة يومي 20 و 21 من نفس الشهر.