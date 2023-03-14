سوناطراك ترعى برنامج الحافظ الصغير

وقع مجمع سوناطراك، أمس الإثنين، بأدرار اتفاقية لرعاية برنامج الحافظ الصغير الذي يهدف إلى تشجيع الناشئة على حفظ القرآن عن طريق تنظيم مسابقات تقام خلال شهر رمضان الفضيل عبر مساجد وزوايا ولاية أدرار.

وحسب بيان شركة سونطراك المنشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، اليوم الثلاثاء، فإن هذه الاتفاقية تساهم في تمويل مؤسسات فرعية لسوناطراك بهدف رعاية نشاطات برنامج الحافظ الصغير وتدعيم المدارس القرآنية والمساهمة في المحافظة على القيم الدينية لدى الناشئة.

ومراسم توقيع هذه الاتفاقية التي أمضاها ممثلو المؤسسات الفرعية لسوناطراك مع والي ولاية أدرار تمت في أجواء جد مميزة طبعها حضور تلامذة المدارس القرآنية والزوايا من حفظة القرآن، يضيف البيان.

مساهمة سوناطراك في هذه المبادرة تندرج ضمن تقاليدها الراسخة والمتجذرة لتشجيع المبادرات التي تهدف إلى المحافظة على أصالة المجتمع الجزائري وهويته الحضارية.