وهران: تخفيض حرق الغازات لأقل 1بالمائة في 2030

أكد الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم عبد الكريم عويسي، اليوم الثلاثاء، خلال الندوة السابعة للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز عن برنامج لتخفيض انبعاث الغازات لأقل من 1 بالمائة في آفاق 2030. كما اعتبر أن النقاش حول استخدام الفحم في الطاقات المتجددة من طرف بعض الدول المستهلكة تسبب في تباطؤ الاستثمار في نشاطات المنبع البترولي و الغازي منذ2014، لكن النقاش حاليا تجاوز هذه المعضلة بالنظر للانعكاسات السلبية للفحم على البيئة و تلوث المحيط، وهو ما يضع الغاز الطبيعي مجددا في قلب استراتيجية الطاقات المتجددة للسنوات القادمة لطابعه امازيغ و الصديق للبيئة .

وذكر باستراتيجية الجزائر في مجال الطاقات المتجددة وتسريع الانتقال الطاقوي من خلال إنتاج 15 ألف ميغاواط كهروضوئية في آفاق 2030 وإنتاج الهيدروجين الأخضر. مشيرا إلى عزم الجزائر في تطوير مشاريع الشراكة لتجديد الاحتياطات وتسريع دخول الحقول الجديدة في الإنتاج واستعادة الغازات المجمعة وتعزيز جلب استثمارات في مجال الغاز الطيعي.