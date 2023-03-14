المدية: تسليم مفاتيح سكنات جديدة

انطلقت، اليوم الثلاثاء، على مستوى الموقع السكني بحي 15 ديسمبر بالمدية عملية تسليم مفاتيح السكنات للمستفيدين من حصة 2140/1945 سكن عمومي ايجاري وسط تنظيم ميز العملية.

وتتواصل العملية إلى غاية استكمال توزيع جميع مفاتيح السكنات وسط فرحة المستفيدين.

للإشارة فقد كان والي الولاية قد التزم بتوزيع جميع الوحدات السكنية وفق خطة مدروسة واضحة المعالم في جميع البلديات وهو ما تم فعليا، علما أن العملية متواصلة إلى حين استكمال حصة الولاية من البرامج السكنية. حيث تحرص السلطات كل الحرص على مباشرة دراسة الملفات وإشهار القوائم وتوزيع المفاتيح على المستفيدين وتوزيع كل وحدة سكنية جاهزة.