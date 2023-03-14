وهران: فتح تحقيق معمق حول حادث انهيار العمارة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بفتح "تحقيق معمق" حول حادث انهيار جزئي لعمارة وقع أمس الإثنين بحي سيدي البشير (بلاطو) بعاصمة الولاية "لتحديد المسؤوليات"، حسبما ورد اليوم الثلاثاء في بيان صحفي لنيابة الجمهورية لذات المحكمة.

وأوضح البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران الرأي العام، أنه على إثر انهيار جزئي لعمارة مكونة من ثلاثة طوابق بشارع شملول بن عيسى، بلاطو وهران، والذي خلف ثلاثة جرحى انتقل وكيل الجمهورية إلى عين المكان وعاين أشغال حفر لتشييد بناية بجانبها".

وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران "بفتح تحقيق معمق في القضية لتحديد المسؤوليات"، وفق ذات المصدر.