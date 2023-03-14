الجزائر على موعد مع حدث عربي

نالت الجزائر، شرف احتضان الألعاب العربية الأولمبية، خلال شهر جويلية المقبل، وهو الحدث القاري الثاني بعد بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وفق ما جاء اليوم الثلاثاء عبر وكالة الأنباءالتونسية وموقع التلفزيون العمومي الجزائري.

وأتخذ هذا القرار، عقب الاجتماع الـ 38 للمكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية المنعقدة بمدينة جدة السعودية، منح الجزائر شرف احتضان الألعاب العربية الأولمبية في شهر جويلية المقبل.

ويذكر أن اللجنة التنفيذية لاتحاد اللجان الأولمبية العربية عقدت اجتماعا بجدة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وبمشاركة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيان بصفته نائب رئيس الاتحاد.