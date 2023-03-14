"هيبروك" تقترب من الاستحواذ على مولودية وهران

أعلنت شركة النقل البحري للمحروقات "هيبروك"، الفرع التابع لمجمع سوناطراك، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها لشراء حصة من أسهم النادي المحترف مولودية وهران بعد تقديم كل المعلومات والوثائق اللازمة من طرف مسؤولي النادي.

وأعلمت الشركة، في بيانها، أنها "ستقوم بدراسة الملف، وكذا الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بوضعية النادي، ومن ثم ستباشر الإجراءات المناسبة في إطار النظم والقوانين سارية المفعول".

وأكد مسؤولو شركة "هيبروك" على تسخير كل الإمكانيات والوسائل المتاحة لتسيير هذه العملية، ولهذا الغرض دعت المؤسسة أعضاء مجلس إدارة نادي مولودية وهران إلى التحلي بالاحترافية والإسراع في إعداد الملف اللازم وتقديمه لمسؤولي الشركة.

وتسارعت عملية استحواذ الشركات العمومية على الأندية المحترفة في الفترة الأخيرة، فبعد اكتمال العملية بالنسبة لشبيبة القبائل (موبيليس) أعلنت شركة "سونلغاز" مباشرة إجراءات شراء أغلبية أسهم وفاق سطيف ليأتي الدور اليوم الثلاثاء على زعيم أندية الغرب مولودية وهران.

وسيضاف هذا الثلاثي إلى 5 أندية محترفة أخرى تدار من طرف شركات عمومية هي مولودية الجزائر، اتحاد الجزائر، شباب بلوزداد، شباب قسنطينة، شبيبة الساورة.