إحصاء 21451 معوق بالبويرة

احتضن اليوم معهد التكوين المهني الشهيد صايكي احتفالات اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة المنظم من طرف السلطات الولائية.

وكشف في بيان لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية البويرة أنه تحصي 21451 معوق منهم 10030 معوق ذهنيات و7003 معوق حركيا، وفي ذات البيان كشف أنه يسجل أيضا 1589 معوق سمعيا و2047 معوق بصريا.

وفي البيان ذاته تم ذكر أن من بين العدد الإجمالي يتم التكفل بـ5112 بمنحة تقدر بـ10000 دج. بمبلغ سنوي يقدر بـ720 مليون دج .

وفي البيان كشف أنه تم تسجيل 3816 شخص مستفيدين من منحة 3000دج. و133 شخص أقل من 18 سنة مستفيدين من نفس المنحة بالإضافة إلى 385 شخص أقل من 18 سنة مستفيدين من 10000دج من المنحة الجزافية التضامن.

هذا وتتوفر ولاية البويرة على 7 مراكز متخصصة بفئة المعوقين بطاقة اجمالية 864.