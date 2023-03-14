توقيف قاتل عون شرطة بسوق أهراس

أوقفت شرطة سوق أهراس المشتبه فيه في قضية القتل التي راح ضحيتها عون الشرطة، رغيس عبد الرحمن، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني تعلم عن "توقيف في ظرف قياسي، المشتبه فيه في قضية قتل راح ضحيتها عون الشرطة، رغيس عبد الرحمن، مقيم بسدراتة (سوق أهراس)، تابع قيد حياته لمصالح أمن ولاية ورقلة، على إثر تعرضه لاعتداء قاتل بالسلاح الأبيض، أمسية الاثنين 13 مارس 2023.

وأضاف نفس المصدر أن "المشتبه فيه (ع. ع. ا)، المسبوق قضائيا، سيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا". وعلى إثر هذه الفاجعة --يضيف البيان-- "يتقدم المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، بأخلص التعازي والمواساة إلى عائلة المرحوم، وإلى كافة أسرة الأمن الوطني، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان".