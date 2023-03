HYPROC bientôt propriétaire du MCO

L'entreprise algérienne de transport maritime des hydrocarbures Hyproc Shipping Company a annoncé ce mardi sa disposition à acheter une part des actions du club professionnel le Mouloudia d'Oran.

Dans un communiqué qu'elle a rendu public, l'entreprise a informé qu'elle examinera le dossier de la Mouloudia d'Oran et les aspects relatifs à la situation du club avant d'entamer les mesures nécessaires dans le cadre des règlements et lois en vigueur.

Le responsable de l'entreprise a affirmé qu'il mettra en place tous les moyens possibles pour la gestion de cette opération.

HYPROC Shipping Company a appelé les membres du conseil d'administration du Mouloudia d'Oran à être professionnels et à accélérer l'élaboration du dossier nécessaire et le présenter aux responsables de l'entreprise.