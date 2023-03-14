البويرة: انتشال جثث ثلاث فتيات غرقن ببركة مائية

تمكن أعوان الغطس التابعين للوحدة الرئيسية بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة من استخراج جثث ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 12 و14 سنة من بركة مائية.

وحسب الملازم الأول، عبدات يوسف، المكلف بالإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة تدخل في حدود الرابعة والنصف أفراد الغطاسين من أجل استخراج جثث ثلاث فتيات لقيت حتفهن ببركة مائية واقعة بقرية قورة بإقليم بلدية الهاشمية، 18 كلم جنوب مقر ولاية البويرة.

هذا وتم تحويل الجثث نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة، في حين باشرت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادثة.