عوار يعلن قراره في الساعات القادمة

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن متوسط ميدان نادي أولمبيك ليون الفرنسي، حسام عوار، سيعلن عن اختياره تمثيل المنتخب الوطني خلال الساعات المقبلة.

وحسب صحيفة "ليكيب"، اليوم الثلاثاء، فإن صاحب الـ24 عاما اتخذ قراره النهائي بخصوص مستقبله الدولي، حيث سيعلن عن رغبته في تمثيل بلد والديه في الساعات القليلة القادمة، مضيفة أن هذا لا يعني بالضرورة تواجده في تربص "الخضر" خلال هذا الشهر بسبب عودته من الإصابة مؤخرا.

للتذكير، سبق لعوار أن اختار اللعب للمنتخب الفرنسي الأول وشارك في مقابلة ودية ضد أوكرانيا في أكتوبر 2020، غير أنه لم يمثل "الديكة" في مقابلة رسمية ما يسمح له بتغيير جنسيته الرياضة.