تدعيم نوعي لكتيبة بلماضي

تسارعت، اليوم الثلاثاء، عملية التحاق عدد من اللاعبين المغتربين بصفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، وفق ما نشرت وسائل إعلام مختلفة.

وكان موهبة نادي تولوز الفرنسي، فارس شعيبي، أول من أعلن رسميا اختياره تمثيل المنتخب الوطني لكرة القدم.

وكتب صاحب العشرين عاما على حسابه في "أنستغرام": بفخر كبير أعلمكم اختياري تمثيل المنتخب الجزائري".

وأضاف ذات اللاعب "أود أيضًا أن أشكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على اهتمامه، لكن هذا الاختيار يأتي مباشرة من القلب، لا أطيق الانتظار لارتداء هذا القميص".

من جهته، كشف موقع "أر أم سي سبورت" أن ظهير أيسر نادي نانت الفرنسي، خوان حجام، اختار بدوره تمثيل المنتخب الوطني.

ووفق ذات المصدر فإن صاحب الـ19 عاما أدار ظهره لدعوة المنتخب الفرنسي الأولمبي، واستجاب بشكل إيجابي لنداء الناخب الوطني جمال بلماضي.

ولم يستبعد المصدر تواجد اللاعب في قائمة "الخضر" المعنية بالمواجهة المزدوجة ضد النيجر يومي 23 و27 مارس الجاري.

كما أعلنت صحيفة "ليكيب" أن متوسط ميدان نادي أولمبيك ليون الفرنسي، حسام عوار، حسم خياره بخصوص تمثيل المنتخب الوطني بعد فترة طويلة من التردد.

وحسب الصحيفة الشهيرة فإن صاحب الـ24 عاما سيعلن عن قراره بتمثيل بلد والديه في الساعات القليلة القادمة، مضيفة أن هذا لا يعني بالضرورة تواجده في تربص "الخضر" خلال هذا الشهر بسبب عودته من الإصابة مؤخرا.

وكانت نفس الصحيفة قد كشفت، أمس الإثنين، أن الموهبة الصاعدة بدر الدين بوعناني، الذي لعب في الفئات الشبانية مع فرنسا، اختار الجزائر.

وأفاد المصدر ذاته، أن قرار بوعناني جاء نتيجة تفكير ومناقشات طويلة مع مدرب المنتخب جمال بلماضي.

وسبق للناخب الوطني أن أعلن انضمام ظهير أيسر نادي ولفرهامبتون الانجليزي، ريان آيت نوري، لصفوف "الخضر" خلال شهر مارس الحالي.

كما أعلن مؤخرا حارس نادي تشلسي للفئات الشبانية، سامي تلمساني، تغيير جنسيته الرياضية واختياره المنتخب الوطني على حساب نظيره المغربي.

وإلى جانب هذه الأسماء، تداولت وسائل إعلام محلية وأجنبية أسماء لاعبين آخرين أبدوا رغبتهم في الالتحاق بـ"الأفناك"، على غرار لاعبي نادي باستيا الفرنسي كيفن فان دين كيرخوف وفيردر بريمن الألماني ميتشل وايرز، ما يؤكد أن المنتخب الوطني مقبل على تغييرات كبيرة في الأشهر القليلة القادمة.