خرسانة بالسكر المدعم في العاصمة

تمكن، اليوم الثلاثاء، أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لولاية الجزائر من حجز كمية كبيرة من مادة السكر داخل ورشة بناء.

وأوضح بيان لوزارة التجارة أنه في إطار التحقيقات المفتوحة بخصوص متابعة تسويق وتموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، لا سيما المواد المدعمة من قبل الدولة، قام اليوم أعوان الرقابة الاقتصادية بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، بحجز 5000 كغ من مادة السكر داخل ورشة، يتم خلطها مع مادة الخرسانة واستعمالها في مختلف أشغال البناء.

وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية أسفرت على أن هذا الأخير اقتنى أكثر من 10 أطنان من السكر، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى تاريخ اليوم.