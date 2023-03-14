وفد عسكري هام من جنوب إفريقيا في الجزائر

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، قائد قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا الفريق أول رودزاني مافوانيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تطرقا الجانبان إلى حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين الصديقين وسبل تعزيزه بشكل مستمر.

وأضاف البيان ، أن اللقاء تناول التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما والقارة الإفريقية على وجه الخصوص، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك .

و أكد الفريق أول السعيد شنقريحة ، أن هذه الزيارة تجسد الإرادة السياسية للسلطات العليا للبلدين للإرتقاء بالتعاون العسكري الثنائي إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

كما شدد على الإرادة الصادقة التي تحدو الطرفين لتوحيد الجهود للمساهمة بفعالية في إرساء السلم والإستقرار، على مستوى القارة الإفريقية .