Du sucre mélangé au bêton à Alger

Les agents de la brigade économique et de la répression de la fraude de la wilaya d'Alger ont saisi, ce mardi, une quantité importante de sucre à l'intérieur d'un chantier de construction.

Le ministère du commerce a expliqué dans un communiqué que dans le cadre des enquêtes menées sur la commercialisation et l'approvisionnement du marché en produits de large consommation, notamment, en produits subventionnés par l'Etat, les agents du contrôle économique, en coordination avec les services de la gendarmerie nationale, ont saisi 5.000 kg de sucre dans un chantier. Ce sucre est mélangé au béton et utilisé dans différents travaux de construction, précise le même communiqué.

Les enquêtes préliminaires, ajoute le communiqué, ont conclu que l'entrepreneur responsable de ces travaux a acheté plus de 10 tonnes de sucre durant la période s'étendant de janvier à ce jour.