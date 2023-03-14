"الفيفا" تكشف عن نظام كأس العالم 2026

قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم رسمياً تعديل نظام كأس العالم 2026 ليقام من 12 مجموعة تتكون كل مجموعة من 4 منتخبات.

وقررت "الفيفا" رفع عدد المنتخبات المشاركة في هذه النسخة من 32 إلى 48 وسيرتفع عدد المباريات بالتالي من 64 إلى 104.

واعتبرت "الفيفا" بأن هذا النظام الجديد "يخفف خطر التواطؤ ويضمن خوض جميع المنتخبات 3 مباريات على الأقل كما يؤمن راحة متوازنة لجميع المنتخبات المشاركة".

وبحسب النظام الجديد، سيتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها إلى دور الـ32.

وكانت "الفيفا" قد تصوّر سابقاً أن نسخة 2026، ستشهد توزيعاً للمنتخبات على 16 مجموعة تضمّ كل منها ثلاثة، على أن يتأهل الفريقان الأولان إلى الدور الثاني الإقصائي الذي سيكون من 32 فريقاً.

وتم اعتماد موعد المباراة النهائية لنسخة 2026 في 19 جويلية على أن يتم تحرير اللاعبين من أنديتهم في 25 ماي.