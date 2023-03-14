بعجي يستقبل وفدا من حركة "فتح"

استقبل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي ، اليوم الثلاثاء، وفدا من حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح" بالمقر المركزي للحزب.

وجاء في بـيـان للأفلان، أن الوفد ترأسه القيادي مشعل شريف عباس زكي رفقة عضو اللجنة المركزية السيدة دلال سلامة، نائب أمين سر المجلس الشوري وسفير فلسطين لدى الجزائر السيد فايز أبو عيطة، مستشار المفوضية السيد إسماعيل خضر، مستشار ملف المغرب العربي السيد محمد أسعد قادري وأمين سر حركة فتح بالجزائر السيد يوسف عابد.

كما حضر اللقاء،وفقا للبيان، أعضاء المكتب السياسي للأفلان : رشيد عساس، فرحات أرغيب، جمال ماضي، مسعود شيهوب، مصطفى أمد، مصطفى صباحي، محمد سي فضيل، وأعضاء اللجنة المركزية السادة: مراد العمودي، جهاد براشد صليحة جفال .

وتباحث بعجي مع أعضاء الوفد تطورات القضية الفلسطينية، حيث "جدد تأكيده على الموقف المبدئي والثابث للحزب في دعم ونصرة القضايا العادلة وعلى رأسها فلسطين القضية المركزية"، مؤكدا أن "دعم حق الشعب الفلسطيني هو محل إجماع رسمي وحزبي وشعبي في الجزائر التي ستظل مع فلسطين ظالمة أو مظلومة".

وعبر الأمين العام بعجي عن استعداد الحزب للمشاركة في جميع المبادرات التي من شأنها دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، استنادا إلى مواقف الدولة الجزائرية والتي جدد معانيها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من خلال «إعلان الجزائر» حول المصالحة الفلسطينية.

ودعا الفصائل الفلسطينية إلى "تطبيق وإنجاح هذا الاتفاق، خاصة مع الصحوة والوعي الثوري الذي يعرفه الشعب الفلسطيني رغم الظروف القاسية، رافضا التفريط في أي شبر من أرضه بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".

من جهته أعرب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية،مشعل شريف عباس زكي عن شكره وتقديره للجزائر والمواقف الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، مشيرا الى فضل جهود رئيس الجمهورية السيد عبد_المجيد_تبون في سبيل لم الشمل وتحقيق الوحدة التي هي من مصلحة الوطن العربي والإسلامي، ومن مصلحة القضية الفلسطينية، وهي قوة لأبناء الشعب الفلسطيني.

كما عبر القيادي الفلسطيني عن سعادته بوجوده في بيت حزب جبهة التحرير الوطني، أين أكد أن جبهة التحرير الجزائرية تشكل مصدر إلهام وفخر للثورة الفلسطينية، من خلال الروح الوطنية الفلسطينية ومنطق العقيدة في استمرار التواصل الموضوعي تاريخيا لمكونات الديموغرافيا الفلسطينية، الارض والمجتمع الفلسطيني.