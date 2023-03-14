الجلفة: آلاف المستفيدين من منحة "قفة رمضان" بعين وسارة

شهدت بداية الأسبوع، عملية صب المنحة التضامنية الخاصة بشهررمضان لفائدة الفئات الهشة والمعوزة في حساباتهم البريدية عبر بعض بلديات الولاية، حيث باشرت بلدية عين وسارة في صب المنحة في الحسابات البريدية للفئات المعنية، والتي دخلت حساباتهم اليوم الثلاثاء.

وكانت مصالح الشؤون الاجتماعية بهذه البلدية قد باشرت عملية تحيين قوائم المستفيدين منذ نوفمبر الفارط، وتمت المصادقة على القوائم الاسمية للمستفيدين من هذه المنحة التضامنية، التي شملت 10 آلاف و 157 مستفيدا بزيادة قدرها 1731 مستفيدا جديدا عن السنة الفارطة.

وحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين وسارة الدكتور لطرش كريفيف في تصريحه لـ"الخبر " فإن مصلحة الشؤون الاجتماعية استقبلت 11166 طلب إستفادة من هذه المنحة، والتي تم إخضاعها للتدقيق والدراسة ومدى مطابقتها للشروط القانونية المنصوص عليها ضمن ما يعرف بالفئات الهشة والمعوزة من "أرامل، مطلقات، بطالين ومحدودي الدخل"، أين تم تصفية القوائم التي خلصت إلى استفادة 10157شخصا بزيادة معتبرة عن السنة الفارطة التي جرت خلالها استفادة 8426 معوز.