نشاطات احتفالية لذوي الهمم بالمدية

أحيت ولاية المدية اليوم الثلاثاءـ اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف لـ 14 من شهر مارس ببرنامج ثري نشطه أصحاب الهمم من مختلف المؤسسات المتخصصة، وأشرفت عليه السلطات الولائية بالمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بالمدية.





تحت شعار تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة، قدم الأطفال عروضا فنية مميزة أبدع فيها ذوو الهـمـم.

وأكد والي الولاية في معرض رسالته على دعم الدولة اللامشروط للنهوض باحتياجات هذه الفئة، والتكفل بها عبر رصد كافة الإمكانات لاحتوائها.

وفي هذا الإطار فقد أحصت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية المدية ما يربو عن 23 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أغلبهم من فئة الإعاقة الحركية والذهنية.

فيما تم إحصاء 8 مراكز متخصصة، وفي إطار التكفل بهذه الفئة تم توزيع 10 كراسي متحركة على فئة الإعاقة الحركية وسماعات طبية وعصي فيما تم تكريم الفائزين في الدورة الرياضية المنظمة من قبل مديرية النشاط الاجتماعي لولاية المدية.