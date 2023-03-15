توقيف 59 شخصا ضمن أكبر عصابة أحياء بعنابة

تمكنت مصالح أمن ولاية عنابة، خلال 48 ساعة الماضية، من توقيف 59 شخصا وإحالتهم على العدالة، لتورطهم في إنشاء عصابة منظمة لزرع الرعب في أوساط المواطنين بحي سيدي سالم بعناية.

توقيف هؤلاء المشتبه فيهم، من مختلف الأعمار، تم إثر عملية شرطية هامة، على خلفية اقتحام هؤلاء الموقوفين لمقر الأمن الخارجي بسيدي سالم في بلدية البوني، من أجل تحرير عنصر إجرامي كان محل بحث وأوامر بالقبض لارتكابه عدة جرائم لها علاقة بالاعتداء والمتاجرة بالمخدرات.

واستطاع هؤلاء الموقوفين، إثر عملية الاقتحام بالقوة لمقر الأمن الخارجي، من تحرير المشتبه فيه، الموجود حاليا في حالة فرار. بالإضافة إلى تحطيم الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، مع تخريب عدد من السيارات الخاصة بمصالح الأمن، ومحاولة بعض هؤلاء الموقوفين سرقة سيارة أمنية باستعمال السيوف والجماهير والأسلحة وبنادق الصيد البحرية.

وتمكنت مصالح الأمن، أثناء عملية التدخل لتحرير الموقع من المقتحمين لمقر الأمن، والمداهمة لمقرات سكنهم من استرجاع كميات هائلة من الأسلحة البيضاء والسيوف وسيارات كانت تستخدم لنقل المجرمين والأسلحة المستخدمة أثناء الاقتحام وبث الرعب في أوساط المواطنين.