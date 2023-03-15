مصنع الإسمنت بالشلف: هذا هو حجم تصدير مادة الكلينكر

قام مصنع الإسمنت للشلف التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" منذ بداية العام الجاري بتصدير حوالي 350 ألف طن من مادة الكلينكر، حسبما أفاد به أمس الثلاثاء بوهران الرئيس المدير العام للمصنع.

وقال قادة دينار لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش الطبعة الخامسة للصالون الدولي للصناعة والبناء والطاقة والتصدير (وهران إنفست إكسبو) الذي تتواصل فعالياته بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد"، أنه تم تصدير هذه الكمية من مادة الكلينكر نحو بلدان من أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية انطلاقا من مينائي تنس (الشلف) ووهران.

ويطمح مصنع الإسمنت للشلف هذه السنة إلى تصدير 2 مليون طن من ذات المادة إلى عدد من الدول الأوروبية والإفريقية وأمريكا اللاتينية، يشير نفس المسؤول.

وذكر بأنه تم خلال العام المنصرم تصدير 1 مليون و500 ألف طن من مادة الكلينكر، لافتا إلى أن السوق الوطنية "مشبعة بمادة الإسمنت ونتطلع هذه السنة إلى تصدير أكبر قدر ممكن من مادتي الكلينكر والإسمنت".

من جهة أخرى، يطمح المصنع خلال العام الجاري إلى تصدير 1 مليون طن من الإسمنت نحو الدول الأوروبية والإفريقية، حسب دينار الذي أبدى استعداد شركته إلى تصدير الاسمنت إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال العنيف الذي ضرب البلدين مؤخرا.

ويتوفر مصنع الإسمنت بالشلف التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" على ثلاثة خطوط لإنتاج الإسمنت بطاقة إجمالية تقدر ب 4 ملايين و200 ألف طن سنويا من الاسمنت بالإضافة إلى مادة الكلينكر.

للتذكير يشارك في الصالون الدولي للصناعة والبناء والطاقة والتصدير (وهران إنفست إكسبو) الذي يدوم أربعة أيام زهاء 150 عارضا من داخل وخارج الوطن يمثلون مؤسسات أجنبية وممثلي فروع لشركات أجنبية تنشط بالجزائر من الصين وإيطاليا وفرنسا وتركيا وغيرها.