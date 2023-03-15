ولد علي يقيّم معسكر منتخب أقل من 23 عاما

تحدث مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 23 عاما نور الدين ولد علي، عن تحضيرات لاعبيه خلال المعسكر الإعدادي الذي أجراه بمدينة عنابة من التاسع إلى الثالث عشر من مارس.

وقال المتحدث ذاته في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري للعبة: " كانت لدينا كل الراحة اللازمة للتقدم في تحضيراتنا".

وأضاف: " استفدنا من البنية التحتية التي أتاحها لنا مسؤولو ملعب التاسع 19 ماي 1956، الذين سمحوا لنا بالتدرب على العشب الجميل في الملعب الملحق، فحتى السلطات العسكرية، وفرت لنا ظروف جيدة في الفندق العسكري".

وأردف ولد علي:" وقفنا على مدى جاهزية اللاعبين في مشروع اللعبة الذي ننفذه، لقد اجتهد اللاعبون خلال هذا المعسكر الإعدادي وأبانوا عن استعدادهم للمضي قدما في هذا المنتخب".

كما توجه ولد علي بشكره، إلى مدرب المنتخب المحلي مجيد بوﭬرة الذي لم يتوقف عن تقديم المساعدة للعناصر الوطنية.

يذكر أن " الخضر" يستعدون للمواجهة المقبلة أمام غانا والمبرمجة خلال الفترة من 18 إلى 29 مارس، حيث تتطلع الجزائر إلى حجز مكانة في بطولة أمم إفريقيا للفئة ذاتها والمقررة بالمغرب هذا العام.