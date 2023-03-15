غيابات في صفوف الزمالك قبل لقاء شباب بلوزداد

كشف نادي الزمالك المصري المتواجد منذ أمس بالجزائر بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا تحسبا لمواجهة شباب بلوزداد، بعد غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، عن قائمة لاعبيه المعنيين بمباراة " السياربي".

وشهدت القائمة غياب عبد الله جمعة، وعمر جابر، ومصطفى الزناري لأسباب فنية، بينما يغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي للإصابة، وفق ماجاء عبر القناة الرسمية للنادي على الفايسبوك.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة، محتلا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

يذكر أن مباراة الفريقين في الجولة الأولى من هذا الدور، انتهت بفوز شباب بلوزداد في القاهرة 1-0 جاء من ركلة جزاء سجلها الكاميروني ليونيل وامبا.