وزارة الفلاحة تحذر

حذرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من استعمال القمح الصلب واللين كمادة أولية لتغذية الحيوانات لما ينجر عن هذا التصرف من تبذير لهذا المنتوج الاستراتيجي الموجه خصيصا للاستهلاك البشري.

وأفادت وزارة الفلاحة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، اليوم الأربعاء، "أنه نظرا إلى تسجيل عدة تجاوزات تتعلق بتحويل مادة الحبوب عن أصلها الموجه للاستهلاك البشري إلى تغذية الحيوانات تنهي ذات الهيئة إلى علم كافة المنتجين والمحولين والموالين بأن هذه السلوكيات تندرج في إطار قضايا الاحتكار والمضاربة. ويعاقب عليها القانون رقم 21-2015 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة كما هو الحال بالنسبة للمواد الإستراتيجية الأخرى.

في حين، أكد ذات البيان، أن كل مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بتحويل أو المضاربة بمادة الحبوب عن استعمالها الأصلي تعرض صاحبها للعقوبات اللازمة.