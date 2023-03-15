غليزان:شبكة تحترف السرقة في قبضة الأمن

تمكنت عناصر الأمن الحضري العاشر بأمن ولاية غليزان من تفكيك جمعية أشرار تحترف سرقة الدراجات النارية.

و تعود حيثيات القضية إلى تلقي الضبطية القضائية لشكوى من الضحية مفادها تعرض مسكنه للسرقة التي طالت تلفازين ودراجة نارية، وقد مكنت التحريات الميدانية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه على مستوى إحدى الولايات المجاورة مع استرجاع الدراجة النارية محل السرقة.

ومواصلة للتحقيق تم توقيف شركائه الثلاثة في العملية، وقد أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم الذين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.