قتيلان و 4 جرحى في حادثي مرور

تدخلت إسعافات الحماية المدنية صباح اليوم على الساعة 07سا46د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 119 بلدية المشرية بولاية النعامة، حيث تمثل الحادث في انقلاب سيارة مخلفا وفاة شخص وإصابة آخر تم إسعافه ونقله إلى المستشفى فيما تم تحويل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.

كما توفي شخص آخر وجرح ثلاثة آخرون في حادث مرور آخر بولاية أولاد جلال، حيث تدخلت إسعافات الحماية المدنية على الساعة 09سا30د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 61 بالمكان المسمى منطقة الوهاس بلدية وولاية أولاد جلال وتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة وسيارة نفعية، مخلفا وفاة شخص و ثلاثة جرحى تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي فيما تم تحويل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث .