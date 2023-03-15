غليزان: إلقاء القبض على مروجي المؤثرات العقلية

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية غليزان من توقيف 04 أشخاص وحجز 257 قرص مهلوس من مختلف الأنواع وسلاح ناري من الصنف الخامس (بندقية صيد) دون رخصة، وكذا أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس (سيف وساطور)، وهذا بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي تفيد بوجود شخصين شقيقين مشتبه فيهما يقومان بترويج المؤثرات العقلية على مستوى مدينة يلل.

وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيفهما وضبط بحوزتهما على حقيبة يدوية بها كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع والمقدرة بـ ـ250 قرص مهلوس، ومبلغ مالي من عائدات البيع كما ضبط بمسكنهما العائلي على أسلحة بيضاء محظورة.

وقد أفضت التحقيقات التي باشرتها ذات الفرقة مع المشتبه فيهما إلى تحديد هوية شركائهم في العملية وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف المشتبه فيه الأول وضبط بمسكنه العائلي على 07 أقراص مهلوسة، كما ضبط بمسكن المشتبه فيه الثاني على بندقية صيد دون وثائق، وقد قدم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.