إبراهيموفيتش يقترب من تحطيم رقم قياسي دولي

استدعى مدرب السويد ياني أندرسون مهاجم ميلان الإيطالي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بعمر الحادية والأربعين إلى صفوف المنتخب المدعو إلى خوض مباراتين ضد بلجيكا وأذربيجان ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024.

ويعود زلاتان إلى صفوف المنتخب بعد غياب دام تسعة أشهر إثر إصابة في الركبة، علما بأن منتخب بلاده غاب عن النهائيات الأخيرة لمونديال 2022.

وقال أندرسون في بيان: " خاض زلاتان ثلاث مباريات بديلا في صفوف ميلان ويشعر بأنه في حالة بدنية جيدة على الرغم من ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، ومن وجهة النظر هذه، أعتقد بأنه يستطيع المساهمة ليس فقط على أرضية الملعب بل أيضا خارجه".

وإذا قُدر لإبراهيموفيتش أن يخوض بضع دقائق خلال المباراتين المقبلتين لمنتخب بلاده، سيحطم الرقم القياسي لأكبر لاعب سناً يخوض مباراة في التصفيات الأوروبية والمسجّل باسم الحارس الإيطالي الشهير دينو زوف قائد منتخب بلاده بطل العالم عام 1982.

وفي حال بلغت السويد النهائيات المقررة العام المقبل في ألمانيا، يستطيع إبراهيموفيتش تحطيم رقم قياسي آخر، بأن يصبح أكبر لاعب سنا يخوض النهائيات القارية والذي يحمله حاليا حارس مرمى المجر غابور كيرالي بعمر الأربعين عاما.