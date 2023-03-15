تحديد تاريخ تخفيضات رمضان

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات اليوم أن فترة ممارسة البيع بالتخفيض " الصولد" خلال شهر رمضان وعيد الفطر المباركين ستنطلق أسبوعا قبيل حلول هذا الشهر الكريم , وتمتد إلى غاية عيد الفطر المبارك.

وأكدت الوزارة أن الأعوان الاقتصاديين بإمكانهم الشروع في هذه العملية، على مستوى الفضاءات التجارية ومحلاتهم التجارية إضافة إلى الأسواق الجوارية المنظمة بهذه المناسبة، ويتم ذلك بإيداع ملف لدى مصالح مديريات التجارة الولائية المعنية للحصول فورا على الرخصة المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، حيث سيلقون كل التسهيلات حسبها.

ودعت وزارة التجارة الأعوان الاقتصاديين إلى اغتنام هذه الفرصة لممارسة نشاط البيع بالتخفيض خلال هاتين المناسبتين الدينيتين والمساهمة في توفير السلع بأسعار منخفضة وتنافسية تسمح بخلق ديناميكية تجارية فعالة كما تسمح للمستهلكين من تلبية حاجياتهم في أحسن الظروف وبأسعار معقولة.