حجز كمية معتبرة من زيت المائدة في أولاد جلال

حجز عناصر المجموعة الاقليمية للدرك الوطني لولاية أولاد جلال 1720 لترا من زيت المائدة مع توقيف شخص بحوزته هذه الكمية من الزيت.

وأوضحت المجموعة الولائية للدرك بأنه تم تجسيد هذه العملية إثر الاشتباه بوجود كميات مخزنة من زيت المائدة, داخل أحد المحلات الخاصة بصناعة وبيع الحلويات " زلابية " خلال دورية لأفراد ذات المصالح رفقة مصالح التجارة لولاية اولاد جلال, مضيفة بأنه تم العثور بعد مداهمة المحل وتفتيشه على كميات من ذات المادة مخزنة بهدف المضاربة وتم حجز السلعة المتمثلة في 1720 لترا من زيت المائدة وتوقيف صاحب المحل. وتم فتح تحقيق في هذه القضية قبل أن يتم إحالة المتهم أمام الجهات القضائية المختصة.