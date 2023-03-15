توقيف عصابة تهريب البشر بمستغانم

تمكنت عناصر الأمن بمستغانم من وضع حد لنشاط ستة أشخاص، أعمارهم تتراوح بين 27 و 42 سنة منحدرين من ولاية مستغانم بتهمة النصب والاحتيال.

القضية تعود وقائعها إلى شكوى تقدم بها الضحايا البالغ عددهم ثلاثة ينحدرون من ولاية مستغانم، تفيد بتعرضهم للنصب من طرف شخصين عرضا عليهما ترشيحهما للهجرة السرية عبر البحر إلى الضفة الأخرى بمبلغ 30 مليون سنتيم للشخص الواحد، أين تم الاتفاق على ذلك وقاموا بعدها بتسليمهما المبلغ المالي المتفق عليه، والبالغ اجمالا 270 مليون سنتيم، و بعد مرور مدة من الاتفاق تفطن الأشخاص المرشحين للهجرة أنهم تعرضوا للنصب خاصة و أن الوسيطين كانا يتحججان في كل مرة بسوء الأحوال الجوية، أو بتضييق عناصر الأمن الخناق عليهم .

وبعد الأبحاث عن سالفي الذكر من طرف عناصر الشرطة تمكنوا من توقيف ثلاثة منهم فيما يتواجد شريكيهم بالمؤسسة العقابية مستغانم، والمشتبه فيه تم توقيفه خلال عملية شرطة. عن تهمة جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة للحصول على منفعة مالية مع جنحة النصب، تم توقيف المشتبه فيهم وانجاز ضدهم ملف إجراء قضائي قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم والذي أصدر في حقهم أمر إيداع في الحبس المؤقت.

العابد. ع