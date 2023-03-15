شبيبة القبائل: تأهيل الثنائي رجم ومعطى الله

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، تأهيل اللاعبين المستقدمين في الميركاتو الشتوي، أدم رجم ومعطى الله، لخوض المقابلات المقبلة مع "الكناري".

وتأخر تأهيل المستقدمين الجدد بسبب الديون المترتبة على الفريق لدى لجنة المنازعات نتيجة المستحقات العالقة لبعض اللاعبين الذين غادروا الفريق في الميركاتو الشتوي المنصرم.

ويعول كثرا على الثنائي المذكور من أجل مساندة التشكيلة القبائلية في الخروج من المرتبة قبل الأخيرة في جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى.

ولم تكشف الإدارة في بيانها عن مصير الثنائي الآخر، البوسني سمير سمالجيتش ورشيد آيت عثمان، الذي ينتظر الضوء الأخضر بحمل الألوان الصفراء والخضراء.