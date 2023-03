Les mises en garde du ministre Arkab

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a rappelé que les pays de la Déclaration de Coopération ont fait preuve de sagesse et d’une exceptionnelle clairvoyance en décidant unanimement et de manière transparente de réduire en octobre dernier leur production globale de 2 Mbj jusqu’à la fin 2023 afin d’assurer la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier international au profit de l’économie mondiale.

S’exprimant sur les développements observés récemment sur le marché pétrolier international, le Ministre de l’Energie et des Mines, s’est dit extrêmement attentif quant à son évolution à court et moyen termes.

Les efforts déployés par les pays de la Déclaration de Coopération depuis plus de 6 années pourraient être injustement anéantis par l’adoption de mesures unilatérales et de législations visant à dévoyer les mécanismes du marché, ce qui conduirait à un sous-investissement dans l’industrie pétrolière, des perturbations majeures dans les flux d’approvisionnement et créerait les conditions d’une instabilité durable du marché pétrolier, conclut le ministre.