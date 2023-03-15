تنظيم الطبعة الأولى للصالون الدولي للأجهزة الكهرومنزلية

تنظم الطبعة الأولى من المعرض الدولي للأجهزة الكهرومنزلية من الخميس 16 مارس إلى الاثنين 20 مارس بقصر المعارض بالجزائر العاصمة بمشاركة حوالي 35 عارضا، حسبما أفاد به بيان للمنظمين هذا الأربعاء.

ويعتبر هذا الحدث "فرصة للجمهور لاكتشاف آخر التوجهات في مجال الأجهزة والمعدات المنزلية إضافة إلى مختلف طرق التمويل" حسب المؤسسة المنظمة لهذا الحدث "وان كرياتيف".

وسيشكل الصالون فرصة للمنتجين والموزعين خصوصا في مجال الإنتاج من أجل تقديم "آخر المنتجات والتكنولوجيات في مجال الصناعة الكهرو-منزلية"، حسب ذات المصدر.

وسيجمع المعرض أهم المصنعين والممونين المحليين والأجانب لعرض مجموعة من الأجهزة والمعدات المنزلية سيما أدوات المطبخ ومكيفات الهواء وآلات الغسيل والثلاجات وآلات الطهي والأفران وأجهزة المايكروويف وغسالات الأواني والمكنسة الكهربائية.

وأشار البيان إلى أن ندوات وورشات عمل ينشطها مهنيون من القطاع ستكون محور هذا المعرض الذي يهدف إلى "تعزيز التعاون بين المهنيين في القطاع والترويج للجزائر كقطب ابتكار في مجال التكنولوجيا المنزلية".