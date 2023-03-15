المدية: بلدية بوشراحيل تنظم الطبعة الثانية للعدو الريفي

تحت شعار بالرياضة نلتقي وبمناسبة الذكرى الواحدة والستين لعيد النصر 19 مارس تنظم مديرية الشباب والرياضة لولاية المدية وبالتنسيق مع بلدية بوشراحيل شرق المدية يوم السبت المقبل الطبعة الثانية للعدو الريفي تحت شعار بالرياضة نلتقي يوم 18 مارس 2023 ابتداء من 10:00 صباحا على مسافة 11 كلم ،

وقد خصص السابق للأصناف التي تتراوح أعمارهم بين 18 وما فوق 55سنة إضافة الى ذوي الهمم،وفي نفس السياق سخرت بلدية بوشراحيل كل الإمكانيات لإنجاح التظاهرة ، ورصدت السلطات المحلية جوائز قيمة للفائزين بالمراتب الأولى في السباق.