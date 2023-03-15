"اتصالات الجزائر" تطلق عرضا جديدا

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر عن إطلاق عرض جديد خاص بالدفع الإلكتروني، وهذا ابتداء من الأربعاء 15 مارس 2023، حيث يمكن للزبائن الذين يدفعون فواتير الهاتف الثابت واشتراكات الأنترنت عبر الدفع الإلكتروني، الاستفادة من هدايا تصل إلى غاية 20 %.

في هذا الصدد، يستفيد الزبائن المشتركون في عرض 4GLTE من هدية تتراوح ما بين 8 جيغا و200 جيغا حجم أنترنت مهدى في حال إذا تمت عملية التعبئة في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ انقضاء صلاحية الاشتراك، في حين أنهم يستفيدون من حجم أنترنت يتراوح ما بين 4 جيغا و 100 جيغا مهدى في حال إذا تمت عملية التعبئة بعد مرور 48 ساعة من تاريخ انتهاء صلاحية الاشتراك.

كما يستفيد زبائن" اكس دي اش ال" و" أف تي تي أش "، عن كل عملية دفع تعادل أو تفوق مبلغ الاشتراك الشهري، من هدية بنسبة 10 % من ثمن التعبئة إذا تمت عملية الدفع عبر الأنترنت في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ انتهاء صلاحية الاشتراك. أما إذا تمت عملية التعبئة بعد مرور 48 ساعة من تاريخ انقضاء صلاحية الاشتراك، فإن الزبائن يستفيدون من 3 % من ثمن التعبئة.

إلى جانب ذلك، يستفيد الزبائن من 1 إلى 3 أيام أنترنت مهداة عند تسديد الفواتير الهاتفية عبر الأنترنت.