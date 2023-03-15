إدارة شباب بلوزداد تحذر الأنصار

حذرت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، أنصار النادي من رمي المقذوفات والألعاب الناري على أرضية الميدان خلال مواجهة الزمالك هذا الجمعة.

وجاء في بيان النادي العاصمي "تدعو إدارة شباب بلوزداد أنصار الفريق الأوفياء إلى التحلي بالروح الرياضية خلال المواجهة المقبلة في منافسة رابطة أبطال إفريقيا ضد نادي الزمالك المصري المقررة هذا الجمعة بملعب 05 جويلية 1962، وتجنب رمي المقذوفات والألعاب النارية إلى أرضية الملعب".

وحسب ذات المصدر فإن هذا النادي قد يتعرض إلى عقوبات من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم تحرمه من جمهوره في الأدوار المقبلة.