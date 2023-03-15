البويرة: تشييع جنازة الغريقات الثلاثة ببلدية الهاشمية

شيعت مساء اليوم عقب صلاة العصر بمقبرة زاوية سيدي خالد ببلدية الهاشمية، 18 كلم جنوب مقر ولاية البويرة، جنازة الفتيات الثلاثة اللواتي غرقن بأحد البرك المائية غير بعيد عن المجمع السكني.

الجنازة حضرها جمع كبير من السكان كونها ألمت بثلاث عائلات، بالإضافة إلى السلطات المحلية والولائية يتقدمها والي ولاية البويرة عبد الكريم لعموري.

ومن جهة أخرى أبى زملاء هديل وكنزة وضاوية في أقسام الدراسة من متوسطة ميراد عمر إلا أن يحضروا مراسيم الجنازة والدفن.

تجدر الإشارة الى أن الغريقات الثلاثة لقين حتفهن ببركة مائية غير بعيد عن منزلهم العائلي مساء أمس أين تدخلت الحماية المدنية لولاية البويرة ممثلة في فرقة الغطس لانتشالهن وتحويلها لمصلحة حفظ الجثث، أين تم عرضهن على الطبيب الشرعي صباح اليوم لتتم عملية الدفن.