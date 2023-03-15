النعامة: حصة 159 سكن اجتماعي بالمشرية تقلق الوالي

أبدى والي الولاية الوناس بوزقزة قلقا واستياء كبيرين بسبب التماطل في توزيع حصة 159 سكنا اجتماعيا ببلدية المشرية

وظلت على امتداد عدة سنوات عرضة للتخريب والإهمال والتهرب من توزيعها لقلة عددها.

وحتى لا يستمر هذا التماطل، أمر الوالي رئيس الدائرة بالإسراع في دراسة الملفات وإعداد القائمة في غضون الثلاثة أشهر القادمة، وهو رهان صعب ومحك لمدى قدرة لجنة التوزيع برئاسة رئيس الدائرة على انتقاء 159مستفيدا من مجموع عشرة آلاف ملف مودع بمصلحة السكن بالدائرة، في حين وصف الوالي العملية بالعادية مستبعدا احتجاجات المواطنين إذا قامت اللجنة بعملها بنزاهة وبعيدا عن المعرفة والمحسوبية والعروشية وغيرها من الاعتبارات الأخرى.