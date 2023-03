"Nous mettrons en échec tous les desseins des ennemis de l'Algérie"

Le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire effectue, à partir de ce mercredi 15 mars 2023, une visite de travail et d’inspection en 6e Région Militaire à Tamanrasset.

Saïd Chanegriha a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels de la 6e Région Militaire, et prononcé une allocution d’orientation, diffusée via visioconférence à l’ensemble des unités de la Région, dans laquelle il a mis en valeur la dynamique active que l’Algérie connait actuellement, à tous les niveaux, à la faveur des décisions clairvoyantes du Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministres de la Défense Nationale:

"Les multiples visites des délégations étrangères, civiles et militaires, dans notre pays, s’inscrivent dans ce cadre et reflètent, à juste titre, la place importante qu’occupe l’Algérie sur les plans régional et international, en sa qualité de partenaire fiable, qui inspire le respect et la considération de tous les pays, et ce, pour son attachement à la légalité internationale et ses positions judicieuses et équilibrées vis-à-vis des différents conflits et tensions dans le monde», a indiqué Chanegriha.

Il a aussi affirmé que cette dynamique positive, mal perçue par les ennemis de l’Algérie, fait que ces derniers s’acharnent contre elle et contre ses institutions et tentent de nuire à son image de marque. Il a ajouté que le peuple algérien, lié corps et âme à son armée et ses forces de sécurité, saura mettre en échec tous leurs desseins.

"Ces conspirateurs devraient savoir que le vaillant peuple algérien, lié corps et âme à son armée et ses forces de sécurité, et pleinement conscient des instigateurs de ces plans perfides, saura en temps opportun mettre en échec leurs complots et déjouer leurs visées, déterminé qu’il est à dissuader quiconque qui oserait fouler ne serait-ce qu’une infime parcelle de sa terre bénie ou tenterait de porter atteinte à sa souveraineté nationale», a t il ajouté.

"Déterminé qu’il est à dissuader quiconque qui oserait fouler ne serait-ce qu’une infime parcelle de sa terre bénie", conclut Chanegriha.