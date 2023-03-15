"حركة حماس متمسكة باتفاق الجزائر"

استقبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، مساء اليوم الأربعاء، وفداً عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة، رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية،

ووفقا لبيان مجلس الأمة، فإن اللقاء كان سانحة لتبادل الآراء حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، وكذا تجديد موقف الجزائر الداعم والثابت واللامشروط لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، في مواجهته للاحتلال الصهيوني الغاشم.

وفي هذا السياق، أعاد رئيس المكتب السياسي التأكيد على تمسك حركة حماس باتفاق الجزائر الذي يتضمن نصه مفردات الحالة الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب موحد في الميدان فالمقاومة توحده، ولديه من الوعي والثورة ما يمكنه من قطع كل المحاولات الرامية لوأد المقاومة والثورة الفلسطينية.

كما دعا هنية إلى بناء جبهة وطنية لمواجهة حكومة الصهاينة وسياساتها، موضحا عزم الحركة وإيمانها بضرورة تفعيل وتطبيق اتفاق الجزائر، من خلال إيجاد حيثيات تفعيل خارطة طريق لتنفيذه، بهدف بناء المرجعية القيادية للقضية الفلسطينية والتي تبقى وستظل منظمة التحرير الفلسطينية.

من جهته، جدد صالح قوجيل التأكيد على مكانة فلسطين في وجدان الشعب الجزائري، وعلى مركزية القضية في سياسات الدولة الجزائرية باعتباره موقف لا حياد عنه حتى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس وفقا للشرعية الأممية ولمبادرة السلام العربية.

وأكد قوجيل على أهمية اتفاق المصالحة الموقع بالجزائر بمبادرة وإشراف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، داعيا إلى الحرص على تنفيذ بنوده، ومشيرا إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها التوافق في مسيرات الكفاح ضد الاحتلال، والأولوية التي تشكلها الوحدة الوطنية باعتبارها خيار استراتيجي لا بديل عنه في كل قضايا التحرر في العالم.