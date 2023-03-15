تفاصيل الاعتداء على مقر أمن بعنابة

تمكنت مصالح أمن ولاية عنابة، خلال 72 ساعة الماضية، من توقيف 59 شخصا، وإحالتهم على محكمة الحجار بمجلس قضاء عنابة، لتورطهم في إنشاء عصابة منظمة قامت بزرع الرعب في أوساط المواطنين بحي سيدي سالم بعناية، والاعتداء على مقر الأمن، وتحطيم الممتلكات العامة والخاصة، من بينها سيارات أمنية وسياحية تابعة للمواطنين.

توقيف هؤلاء المشتبه فيهم، من مختلف الأعمار، تم إثر عملية شرطية هامة، استخدمت فيها قوات الأمن، تعزيزات أمنية كبيرة، تابعة لمختلف مصالح الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة الإجرام "بي أر بي" وأفراد فرقة البحث والتدخل "بي أر أي"، بالإضافة استخدام الكلاب المدربة، وطائرة مروحية، تم الاستعانة بها لتصوير مشاهد الاعتداء على مقر الأمن الخارجي بحي سيدي سالم ومراحل المداهمة والتدخل لقوات الأمن لتحرير مقر الأمن وتوقيف المعتدين.

وذكر رئيس فرقة مكافحة الإجرام للشرطة القضائية، حمدان نصر الدين، خلال عملية عرض الموقوفين، أمام وسائل الإعلام، أن توقيف المشتبه فيهم، تم على خلفية، ورود معلومات وتلقيها نداء أمنين، حول اقتحام بعض الأشخاص مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء، متمثلة في سيوف وخناجر وبنادق صيد وقنابل مسيلة للدموع، لمقر الأمن الخارجي بسيدي سالم في بلدية البوني، من أجل تحرير عنصر إجرامي، كان موقوف بداخل المصلحة الأمنية، ومحل بحث وأوامر بالقبض صادر عن الأجهزة القضائية، لارتكابه عدة جرائم لها علاقة بالاعتداء والمتاجرة بالمخدرات.

واستطاع هؤلاء الموقوفين، حسب مصادر أخرى، إثر عملية الاقتحام باستعمال العنف والقوة لمقر الأمن الخارجي بسيدي سالم، من تحرير المشتبه فيه، الموجود حاليا في حالة فرار، بالإضافة إلى تحطيمهم العمدي للممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، مع تخريب عدد من السيارات منها سيارات تابعة لقوات الأمن، ومحاولة بعض هؤلاء الموقوفين، التهجم على إحدى السيارات "رباعية الدفع " وسرقة السيارة بالاعتداء على رجال الأمن، باستعمال السيوف ومختلف الأسلحة البيضاء وبنادق الصيد البحرية لكن مقاومة هؤلاء الأمنيين لأفراد هذه العصابة، مكن من استرجاع السيارة وتحويلها إلى موقع آمن.

كما تمكنت مصالح الأمن، حسب رئيس فرقة مكافحة الإجرام للشرطة القضائية، أثناء عملية التدخل لتحرير الموقع من المقتحمين لمقر الأمن، والمداهمة الفورية لأوكار الجريمة ومقرات سكن المشتبه فيهم خلال مراحل البحث والتحري عنهم، من استرجاع كميات هائلة من الأسلحة البيضاء والسيوف وسيارات كانت تستخدم لنقل المجرمين والأسلحة المستخدمة، أثناء الاقتحام وبث الرعب في أوساط المواطنين، منها 39 سلاح أبيض "سيوف وخناجر من الحجم الكبير، 06 بنادق صيد بحري، 12 رماح بنادق صيد و04 سيارات ودراجة نارية محل سرقة، كانت تستخدم في نقل المعتدين وجلب الأسلحة البيضاء، وكميات معتبرة من المخدرات من الكيف المعالج والكوكايين والأقراص المهلوسة، بالإضافة إلى كلاب مدربة كانت تستخدم في الاعتداء على عناصر الأمن والمواطنين.

وسيتم إحالة وتقديم جميع الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى كمحكمة الحجار بمجلس قضاء عنابة، حسب المتحدث، لارتكابهم جرائم متعددة منها جناية تكوين جمعية أشرار والمشاركة والانخراط في عصابة أحياء بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على المواطنين والممتلكات، بالإضافة إلى جريمة حيازة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وحمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي لزرع الرعب في أوساط المواطنين.