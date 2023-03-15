انتحار مراهقتين شنقا بڨالمة

اهتزت ولاية ڨالمة ،حوالي مغرب اليوم، على وقع حادثتي اشنق بكل من بلديتي بوعاتي محمود وڨالمة.

وحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها "الخبر" من مصادر مطلعة ، فقد سجلت الحالة الأولى بحي الخفصي ضاحية عين ڨرڨور الشعبي بالجنة الغربية من مدينة قالمة ، فيما سجلت الحالة الثانية ،خلال الفترة نفسها، بحي بن عربية الصادق ببلدية بوعاتي محمود شمالي الولاية.

وأوضحت خلية الإعلام للمديرية الولا ئية الحماية المدنية بڨالمة، أن مصالحها الوحدة الرئيسية ، تدخلت بموضعي الحادثتين ، أين نقلو جثة الضحية الأولى البالغة قيد حياتها 14سنة، بحي الخفصي، التي وجدت معلق بخمار داخل الغرفة بمنزلها العائلي ، حيث تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي بقالمة،

كما تدخلت بنقل الضحية الثانية البالغة قيد حياتها 15سنة، التي وجدت معلقة بحبل إلى سقف غرفة المنزل العائلي بحي بن عربية ببلدية بوعاتي محمود ، حيث نقلو جثتها ٱلى المصلحة نفيها بمستشفى الحكيم عقبي بعاصمة الولاية.