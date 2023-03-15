وفاق سطيف: مستجدات عملية شراء الأسهم (فيديو)

صادق أعضاء مجلس إدارة وفاق سطيف بالإجماع على الحسابات المالية لسنة 2022، وذلك خلال الاجتماع المنعقد، أمسية اليوم الأربعاء، بمقر النادي لأجل تسهيل مهمة شركة الكهرباء والغاز "سونلغاز" لشراء أغلبية أسهم النادي.

وفي هذا الإطار، صرّح عبد الحكيم سرار رئيس مجلس الإدارة، قائلا "قمنا بكل الإجراءات القانونية حتى يكون الملف كاملا لتقديمه يوم الأحد المقبل للمديرية العامة لشركة سونلغاز بهدف تجسيد الاتفاق الحاصل بين الطرفين من قبل"، مقدّما تشكراته لأعضاء مجلس الإدارة على حضورهم الاجتماع وإتمام الأمور القانونية.

وفي سياق آخر، رفضت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم الطلب الذي تقدّمت به إدارة وفاق سطيف القاضي بتأخير انطلاق مباراة الوفاق أمام الضيف جمعية الشلف لحساب الجولة الـ 20 بساعتين.

وأكّدت الرابطة الوطنية في ردّها على طلب إدارة سطيف، بتثبيت موعد المواجهة بين الفريقين يوم السبت المقبل 18 مارس الجاري، على ملعب 8 ماي 45 بسطيف، بداية من الساعة الثالثة زوالا عوض الخامسة مساء بسبب النقل التلفزي.

وكانت إدارة وفاق سطيف قد راسلت الرابطة الوطنية من أجل تأخير موعد انطلاق المباراة إلى الخامسة مساءا.