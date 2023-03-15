البياطرة يقدمون مقترحين هامين حول سوق اللحوم الحمراء

دعا رئيس الجمعية الوطنية للأطباء البيطرين الجزائرين، محمد الأمين نشار، السلطات إلى تبني إستراتيجية وطنية لاسترجاع الثروة الحيوانية المحلية "التي هي في تناقص شديد جراء الذبح العشوائي للأنثى وتخلي الكثير من الموالين عن تربية الأغنام والبقر جراء الإرتفاع الجنوني في أسعار الأعلاف.

ودعا ممثل البياطرة في تصريح ل"الخبر" على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية حول صحة وأمراض العجول بسيدي بلعباس، دعا الديوان الوطني لتغذية الأنعام والدواجن إلى الاعتماد على المهندسين الزراعيين والمختصين في التغذية الحيوانية لتوفير أعلاف محلية الصنع، ليسمح الإجراءان بتوفير لحوم حمراء مختلفة للمستهلك الجزائري ولما لا الولوج للتصدير اذا توفر الاكتفاء الذاتي.

وحسب نشار، فإن هيئته تقترح إستيراد أبقار من الدول الأفريقية للتكاثر وليس للاستهلاك من خلال انشاء مزارع ومستثمرات للتربية بالجنوب في اطار دعم الدولة الذي قد يصل الى 90 بالمائة "مثلنا تحدث به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال الجلسات الوطنية للفلاحة مؤخرا مما سيوفر مناصب شغل للكثير من الاطباء البيطرين وغيرهم من الفلاحين والمربين،

داعيا الى الاعتماد على الاعلاف المحلية والاستثمار في الزراعة الصحراوية، مما سيوفر عجولا محلية الولادة مع مراقبة بيطرية محلية في غضون سنتين أو ثلاث مما سيسمح بتزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء والتخلي عن الاستيراد تدريجيا وبذلك الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ابتداء من سنة 2026 مثلنا صرح به السيد رئيس الجمهورية مع توقيع عقود في اطار الثلاثية بين الديوان الوطني الاعلاف والجزائرية للحوم الحمراء والمربين".