افتتاح معهد إيطالي للدراسات الإسلامية بفيرونا

افتتح مسلمو إيطاليا، الأحد الفائت، المعهد الإيطالي للدراسات الإسلامية والإنسانية (بيان) في مدينة فيرونا، وسط حضور واسع أكاديميا من ممثلي جامعات وباحثين وممثلين عن المؤسسات الإسلامية.



ومع تنامي الوجود الإسلامي في إيطاليا ومن خلاله المراكز والمؤسسات الإسلامية؛ يستلزم وجود مؤسسات تعليمية جامعية متخصصة في العلوم الإسلامية والإنسانية؛ لسدّ حاجة المسلمين في المجال العلمي والثقافي والإرشاد الديني، وكذلك لسدّ حاجة الراغبين في التعرّف على الإسلام وإقبال الباحثين لدراسته.



وتتحدّد رؤية المعهد في «تحقيق الريادة في مجال العلوم الإسلامية والإنسانية على المستوى الإيطالي والأوروبي» في «إعداد وتأهيل كفاءات علمية متميزة قادرة على تقديم صورة الإسلام الحضارية وخدمة مجتمعها بكفاءة وفعلية، وترسيخ قيم التعايش المشترك». ويهدف المعهد الإيطالي للدراسات الإسلامية والإنسانية إلى تكوين الأئمة والمرشدين تأهيلا متكاملا لتلبية حاجات مسلمي إيطاليا وأوروبا، ومدّ جسور التواصل المعرفي والحضاري في المجتمع، وتوفير بيئة أكاديمية متخصصة للباحثين والراغبين في التعرف على الإسلام، والعناية بالدراسات والبحوث العلمية للقضايا ذات الأهمية لواقع المسلمين في أوروبا.