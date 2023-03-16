البيض: توقيف شخص وحجز مؤثرات عقلية

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيـــض، من حجز29 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريقابالين 300 ملغ مع تــوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر26 سنة.

تعــود حيثيات القضية، إلى حصول عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية على معلومات مؤكدة ، مفـادهـا وجود شخص يقوم بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية في الوسط الشباني ، ليتم استغلال المعلومة و الترصد لتحركات المشتبه فيه ، الذي لاذ بالفرار بمجرد مشاهدته لعناصر الأمن ورمي ما بحوزته من مؤثرات عقلية مقدرة بــ: 29 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريقابالين 300 ملغ ، ليتم تكثيف عمليات البحث و التحري إلى غاية توقيفه بطريقة إحترافية و تحويله إلى المصلحة وفتح تحقيـــق في القضية، حيث تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض وفقا لإجراءات المثول الفوري ، أين صدر في حقه أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.