اصطدام قطارين.. حركة السير عادية

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، أن حركة سير القطارات على مستوى الضاحية تسير بشكل عادي وهذا عقب اصطدام قطارين في العاصمة.

وبحسب بيان الشركة المنشور عبر صفحتها لرسمية على "الفايسبوك"، فإن القاطرة كانت متوجهة نحو مستودع الصيانة، قبل أن تصطدم بالقطار من الخلف.

وحسب ذات المصدر، "فقد تمّ تسجيل بعض الإصابات الخفيفة بين المسافرين، تم نقلهم للعلاج من طرف مصالح الحماية المدنية"

و"تم على الفور تشكيل لجنة تحقيق تقنية تنقلت إلى مكان الحادث للوقوف على الأسباب التي أدّت إلى هذا الحادث".